“비과학적”…‘백신 음모론자’ 美 복지장관 때문에[월드핫피플]

이미지 확대 수전 모나레즈 미국 질병통제예방센터장





쿠시 디사이 백악관 부대변인은 모나레즈 국장의 해임 사유로 도널드 트럼프 대통령의 정책 의제에 동조하지 않은 것과 사임을 거부한 점을 들었다.

이미지 확대 로버트 F 케네디 주니어 복지부 장관이 ‘마하’(MAHA·미국을 다시 건강하게) 정책 홍보를 위해 턱걸이 도전을 하고 있다. 유튜브 캡처

케네디 장관은 ‘마하’(MAHA·미국을 더 건강하게) 운동을 이끌고 있는데, 이 운동 지지자들은 백신이 아동의 자폐증을 일으키고 첨가물이 포함된 가공식품이 건강을 해친다는 주장을 펼치고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국의 전염병 대응 수장이 백신을 의심하는 보건복지부 장관과 갈등을 빚다가 취임 한 달도 안 돼 해고됐다.AP통신은 27일(현지시간) 지난달 31일 취임한 수전 모나레즈(51) 질병통제예방센터(CDC) 국장이 해임되면서 최단기간 재임한 국장이 됐다고 전했다.미국 언론은 모나레즈 국장이 백신 정책을 바꾸라는 상부의 압력에 저항한 게 축출 이유였다고 보도했다.트럼프 행정부의 보건 수장인 로버트 F 케네디 주니어 복지부 장관과 그의 지지자들은 CDC가 제약 업계와 백신 제조사들의 입장을 대변한다고 비판하고 있다.‘백신 음모론자’인 케네디 장관은 백신 연구 예산을 삭감하고, 새로운 코로나19 백신을 ‘고위험군’에만 한정해 승인하는 등 지금까지의 백신 정책을 완전히 뒤집고 있다.케네디 장관은 모나레즈 국장에게 이번 주 내로 고위 참모들을 해고하라고 압박한 것으로 알려졌다. 이에 최근 모나레즈 국장 외에도 4명의 CDC 고위 당국자가 사임했다.모나레즈 국장 변호인은 케네디 장관이 비과학적인 정책을 강요했다며 “비과학적이고 무모한 지시에 그냥 도장을 찍는 일과 보건 전문가 해고를 거부해 표적이 됐다”고 주장했다.이어 모나레즈 국장이 공중 보건 제도의 해체와 과학의 정치화에 반대했다고 강조했다.윤창수 전문기자