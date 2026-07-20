“전체 채용 규모부터 늘려야 지역인재 쿼터도 늘어”[쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다]

공공기관 이전으로 일자리 살리려면

세줄 요약 지역인재 의무채용 유지에도 실제 채용 인원 감소

혁신도시 민간기업 유치와 입주율 기대 이하

전체 채용 규모 확대와 쿼터 재설계 필요

2026-07-21 4면

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‘지역 청년을 지역에서 취업시키자’는 취지의 정책은 지속됐지만 지역 청년의 일자리 문제는 여전하다. 최근 지역에서 기대하는 것은 ‘공공기관 2차 이전’이다. 하지만 공공기관 1차 이전으로 만든 혁신도시들이 민간기업 유치의 마중물이 되는 데 크게 성공하지 못하면서 이 역시 지역 청년의 일자리를 크게 늘리지는 못할 것이라는 우려도 있다.20일 국토교통부의 ‘이전공공기관 지역인재 채용 결과’에 따르면, 지역 이전 공공기관의 ‘지역인재 의무화 채용 규모’는 2018년 6076명에서 2023년 2434명으로 5년 만에 60%가량 줄었다. 2025년 3743명으로 다소 반등했지만, 초기 수준에는 여전히 못 미친다. 공공기관들이 채용 인원을 줄였기 때문이다. 실제 지역인재 채용률은 2018년 23.4%에서 지난해 40.8%로 급증했지만 실제 채용 인원은 2019년 1527명으로 정점을 찍은 뒤 2023년 990명까지 떨어졌다. ﻿지역인재 의무 채용률(30%)은 지켰지만 실제 채용 인원은 줄인 셈이다.청년들이 체감하는 공공기업 취업의 문도 좁아졌다. 진주혁신도시에서 3년간 취업을 준비한 30대 A씨는 “공공기관이 지역인재를 많이 채용한다지만 전공이나 조건이 맞는 곳은 드물다”며 “(낙방을 거듭하다) 학벌·스펙﻿을 중시하는 민간기업으로 진로를 바꾸기도 어렵다”고 말했다. 그럼에도 지역에서 공공기관은 ﻿찾기 드문 양질의 일자리다. 서울 대기업에서 근무하다 대구로 돌아온 정모(30)씨는 “워라밸과 안정적인 처우를 기대할 수 있는 금융권 공기업을 희망하고 있다. 고향에 정착하고 싶지만 양질의 일자리가 부족하다”고 토로했다.혁신도시 내 민간 기업 유치﻿도 기대에 못 미친다. 2024년 기준 전국 산학연 클러스터 용지 296만 6000㎡ 가운데 81.8%가 분양됐지만 ﻿입주율은 56.6%였다. 강원·경남·제주는 분양률이 100%였는데 입주율은 각각 45.6%, 40.7%, 34.5%에 그쳤다.김창기 혁신도시정책연구원 부원장은 “﻿공공기관에 지역인재 채용 쿼터﻿를 지나치게 강제하지 말고 채용 기업들이 혁신도시로 모일 수 있게 해야 한다”며 “﻿﻿클러스터가 형성되면 지역 인재 채용 쿼터를 공공기관이 민간기업과 나누는 방식으로 가야 한다”고 제언했다.창간기획팀