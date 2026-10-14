바다를 걷다, 풍경이 온다…고군산 섬과 사람 잇는 길

‘고군산섬잇길’ 27일 전면 개통

이미지 확대 다섯개 섬을 연결하며 바다 전망을 조망하는 전북 고군산섬잇길의 전 구간이 연결돼 해상 트레킹 명소로 부상하고 있다. 사진은 5개 섬 중 하나인 명도의 구렁이전망대.

군산시 제공

이미지 확대 다섯개 섬을 연결하며 바다 전망을 조망하는 전북 고군산섬잇길의 전 구간이 연결돼 해상 트레킹 명소로 부상하고 있다. 사진은 방축도 독립문 바위.

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이미지 확대 다섯개 섬을 연결하며 바다 전망을 조망하는 전북 고군산섬잇길의 전 구간이 연결돼 해상 트레킹 명소로 부상하고 있다. 사진은 광대섬과 방축도 사이 83m를 잇는 고군산섬잇길 제4교.

군산시 제공

세줄 요약 말도~방축도 5개 섬 잇는 해상 도보길 조성

종주형·가족형 코스 운영, 전면 개통 임박

출렁다리·전망대·등대 등 섬별 명소 부각

2026-10-15 22면

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●말도~명도~방축도 5개 섬 연결그동안 서해 외딴섬은 여객선으로만 닿을 수 있었다. 고군산섬잇길은 능선과 해변을 발아래 두고 걸을 수 있게 했다. 이 길은 ‘바다 위에서 섬과 섬을 잇는’ 방식으로 기존 국내 트레킹 코스와는 차별화를 시도했다.트레킹 코스는 다섯 개 섬을 한 번에 가로지르는 섬잇길 종주 코스와 섬별 원점회귀형 가족 코스 3개로 운영되고 있다. 이용객 유형에 따라 다양한 방식으로 즐길 수 있도록 경로가 구성돼 있다. 장거리 탐방객을 위한 종주 경로는 방축도에서 말도까지 이어지는 전 구간을 연결하는 걷기 경로로 운영된다. 가족형 경로는 방축도·명도·말도 등 주요 섬 구간을 중심으로 한 원점회귀형이다. 비교적 부담 없이 섬별 관광을 즐길 수 있다는 장점이 있다.각 섬은 고유의 자연·지질·생태 자원을 바탕으로 서로 다른 관광 매력을 제공한다. 방축도는 출렁다리(제4교)와 동백나무 군락지, 독립문바위 등 다양한 자연경관이 어우러져 만들어내는 풍경이 예술이다. 명도는 구렁이전망대(65m)와 오진여 전망대를 중심으로 서해 해안의 수려한 절경을 조망할 수 있는 지점을 갖추고 있다. 또한 말도는 천연기념물 ‘말도 습곡구조’와 천년송, 말도등대 등 지질·해양 관광자원이 집약된 섬으로 독특한 자연경관을 보여준다.● 마음의 방파제 힐링섬 ‘방축도’방축도는 2020년 행정안전부에서 선정한 전국에서 ‘걷기 좋은 섬’ 10개 중 하나다. 고군산군도 북서쪽에 위치해 주변 섬들을 외풍으로부터 막아주는 천연 방파제 역할을 하는 섬으로, 그 이름처럼 단단하면서도 아름다운 자연경관을 품고 있다.방축도는 여러 지명으로도 불린다. 북서풍을 막아준다고 해서 ‘방축금’, 마을 동네 가운데 위치한 마을로 경계를 이룬다고 하여 ‘샛금’이라고 불렀다고 한다. 또 ‘쌩금이’, 마을 동네 위치한 마을로 경계를 이룬다고 하여 ‘모래미’, 마을 섬 길이가 길고 비껴 다닌다고 하여 ‘빗경이’ 또는 ‘진대성’, ‘밝으늘’ 등의 이름도 갖고 있다. 농촌 집 마당에 볏단을 쌓아 놓은 노적과 같이 마을 앞 선착장 옆에 바위산이 수많은 풍상을 겪으며 자란 소나무와 함께 노적 같은 모습을 하고 있다고 해서 동네 사람들은 ‘노적봉’이라고 부른다.방축도 가족코스(4.7㎞)는 출렁다리(제4교)가 반환점으로, 동백나무 군락지·고인돌·독립문 바위·인어상이 노선 위에 자리 잡고 있다. 방축도 출렁다리는 83m의 해상인도교로 곳곳의 해안 데크 길과 어우러져 걷기 좋은 곳으로 멋진 풍광을 자랑한다. 여기에 울창한 동백나무 군락지와 서해의 낙조를 한눈에 담을 수 있는 전망대가 더해진다. ‘독립문바위’, ‘인어공주상’, ‘거북바위’, ‘시루떡바위’ 등 기암괴석과 고인돌 등이 절경을 이룬다.●몸과 마음을 맑히는 소풍섬 ‘명도’명도는 섬의 형국이 마치 달과 해가 합해져 있는 것 같고 고군산군도를 이루는 섬 중에 물이 가장 맑고 깨끗하다 해서 붙여진 이름이다. 명도는 108m에 이르는 최고봉을 중심으로 아름답고 기묘한 바위들이 자연의 신비로움을 느끼게 한다.‘구렁이전망대’와 얼룩말 무늬를 닮은 ‘얼룩말바위’가 있고, 특히 오진여 전망대에서 보이는 오진여라는 작은 섬은 썰물 시 물이 빠지면 명도와 연결된다. 다양한 약초가 많이 서식해 약섬으로도 불리며, 해풍을 맞고 자란 방풍 약초가 유명하다. 물때가 되면 명도에서 시작해 바다 한가운데에서 바닷물이 갈라져 방축도를 잇는 450m의 신비한 오누이 바닷길과 서쪽 끝에 위치한 바람의 언덕에서 바라보는 낙조가 장관이다.명도 가족코스(4.4㎞)는 해발 68m의 구렁이 전망대를 중심으로 한 원점회귀형 코스다. 전망대는 현재 거점 쉼터로 운영 중이며 명도삶문화센터 앞 선착장을 시종점으로 오진여 체험전망대까지 이어진다. 맑고 청명한 바다가 사방을 감싸고 능선 곳곳에 약초와 봄나물이 지천으로 자라는 길을 따라 해발 68m의 구렁이 전망대에 오르면 보농도와 말도, 그 사이를 잇는 제2교가 한눈에 펼쳐진다. 코스 끝자락의 오진여 전망대에서는 파도가 깎아낸 기암 해안 너머로 탁 트인 서해가 이어진다.●빛을 밝히는 끝섬 ‘말도’말도는 고군산군도에서 가장 서쪽 끝에 자리한 섬이다. 특히 이 섬에는 2009년 천연기념물 제501호로 지정된 5억 7000만년 말도 습곡 구조가 자리해 있다. 거대한 파도가 몰아치는 듯한 형상의 기암절벽으로 지구 역사의 흔적을 눈앞에서 마주하는 압도적인 경험을 제공한다. 또한 오랜 세월 바다를 지켜온 말도 등대는 깊은 아날로그 감성을 준다.말도 가족 코스(4.9㎞)는 천년송과 제1교 동단이 반환점으로, 해발 89m 정상과 말도등대·기도굴·천년송이 볼거리이다. 지난해 한국관광공사 주관 해양관광 상품개발 여행사 팸투어와 전문 트레커 등 70여명이 참가한 모니터 투어가 잇따라 열렸고, 트레킹 전문 여행사 관계자들의 현장 답사 및 간담회도 진행되며 일찌감치 코스의 완성도를 검증받았다.●연결된 섬, 이어지는 여행군산시는 오는 27일 고군산섬잇길 개통 기념 걷기 행사를 열고 전면 개통에 나선다. 행사는 ‘섬과 섬을 잇던 길에서, 섬과 사람을 잇는 길로’를 주제로 말도에서의 기념식과 종주 걷기, 명도·방축도 주민 장터 등이 함께 진행된다. 시는 전면 개통을 기념해 홍보 강화, 트레킹 투어 상품 판매, 완주 기념품 제작 및 정례 프로그램 운영 등 다양한 콘텐츠를 이어갈 방침이다.현재 시범 운영 중인 고군산섬잇길은 섬별 가족 코스는 물론 전 구간 종주 코스까지 트레커들의 발길이 꾸준히 이어지고 있다. 더 나아가 군산 구불길, 전북삼천리길, 서해랑길과 연계한 광역 걷기 네트워크 구축도 검토 중이며, 완보 인증 시스템과 앱 운영을 통해 관광객의 재방문과 체류 시간 연장을 끌어낸다는 구상이다.고군산섬잇길에 대한 관심은 벌써 뜨겁다. 지난해 8월 11일간 군산 근대교육관과 월명동 소월 두 곳에서 열린 ‘고군산섬잇길 팝업스토어-당신의 다음 여행지 K관광섬’ 행사에는 예상 인원(1200명)의 2.6배에 달하는 3085명이 몰렸다. 말도·명도 포토존과 타로 체험, 방축도 동백을 소재로 한 향기 체험 등 오감을 자극하는 콘텐츠도 입소문을 타며 리워드를 추가 제작할 만큼 현장 반응이 뜨거웠다.군산 설정욱 기자