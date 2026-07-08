“권한만 키워선 안 된다… 수사·행정 분리로 독립성 높여야”[경찰, 준비돼 있습니까]

전문가가 본 경찰 수사개혁 해법

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세줄 요약 수사권 확대 앞두고 경찰 부담 급증

숙련 인력 부족과 베테랑 이탈 심화

수사·행정 분리와 평가 개편 필요

2026-07-09 5면

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검찰청 폐지와 형사소송법 개정 등으로 경찰이 사실상 형사사건 대부분을 책임지는 시대가 석달 앞으로 다가왔지만, 이대로는 커지는 수사 부담을 감당하기 어렵다는 우려가 나온다. 2021년 검경 수사권 조정 이후 수사 인력은 늘었지만 업무 부담은 여전히 높고, 숙련된 수사관이 현장을 떠나는 악순환도 이어지고 있다. 전문가들은 “권한만 넘긴다고 형사사법체계 개편이 완성되는 것은 아니다”라며 수사 조직과 인사 체계, 평가 시스템 전반의 개혁이 뒤따라야 한다고 제언했다.8일 경찰청에 따르면 경찰 수사 인력은 지난해 3만 6823명으로 검경 수사권 조정 이전인 2020년(2만 2478명)보다 63.8% 증가했다. 하지만 실제 수사가 아닌 지원 업무 인력 등도 포함된 숫자다. 같은 기간 경찰이 접수한 사건도 237만 4893건에서 320만 5709건으로 35.0% 늘었다. 실제 수사 인원 기준 수사관 1인당 담당 사건은 약 108건에서 134건으로 24.1% 증가했고, 사건이 많은 경찰서에서는 수사관 한 명 앞에 놓인 사건이 200건에 이르는 것으로 알려졌다.검경 수사권 조정 이후 경찰의 수사 권한은 크게 늘어났지만, 질적 성장은 담보되지 못했다. 현장에서는 사건 부담과 잦은 야근, 낮은 보상 탓에 수사 부서가 기피부서가 된 지 오래다. ﻿지난해 경찰 수사관의 평균 경력은 8.4년에 불과했다. ﻿경기 지역의 한 수사과장은 “﻿숙련된 수사관이 많아야 2명이고 나머지는 신입인 경우가 많다”며 “결국 소수의 베테랑이 다수의 저연차 수사관을 이끌어가는 구조”라고 설명했다.경험 부족은 결국 수사의 질과 속도에도 영향을 미친다는 것이 현장의 공통된 지적이다. 조직에 수사 경험이 충분히 축적되지 못하면서 부실 수사와 지연 수사가 반복될 수밖에 없다는 것이다. 최근 경기 남양주 스토킹 살인 사건과 고 김창민 영화감독 상해치사 사건에서는 부실 수사 논란이 불거졌고, 쿠팡 개인정보 유출 사건과 김병기 무소속 의원 공천헌금 의혹 사건 등 주요 사건도 장기간 결론을 내지 못하고 있다.서울의 한 경찰서 수사팀장은 “고소·고발 사건을 예외 없이 모두 정식 접수하는 전건접수가 2023년 시행된 뒤 수사관들이 맡는 사건이 크게 늘었다”며 “복잡한 사건을 맡아도 보상은 부족한데, 위에서는 3개월 안에 처리하라고 재촉한다. 사건 하나에 충분히 집중하기 어려운 구조”라고 한숨을 내쉬었다.경찰은 수사 경찰의 전문성 강화를 위해 수사경과 제도와 함께 2005년 ‘전문수사관’ 제도를 도입했다. 하지만 상당수 수사관들은 현실적으로 관련 교육을 이수하는 것조차 여의치 않다고 토로한다. 서울의 한 수사과장은 “﻿수사팀 입장에선 당장 처리해야 할 사건이 쌓여 있어 3~4주씩 교육을 보내기 어려운 게 현실”이라며 “때로는 부모가 피죽은 못 끓여먹어도 자식 대학 보내는 심정으로 보낸다”고 토로했다.경찰 내 주요 보직과 승진이 여전히 기획·인사 등 비수사 분야 중심으로 이뤄지는 것 역시 수사 경험이 풍부한 간부를 육성하기 어렵게 만드는 요인으로 지적된다. 일선 서를 비롯해 경찰 수뇌부의 대부분이 비수사과나 기획 부서 출신들인 게 경찰의 현주소다. ﻿이건수 백석대 경찰행정학과 교수는 “수사관은 업무량에 비해 보상과 승진 기회가 부족하고, 경찰서장﻿도 수사 분야 출신이 많지 않다”며 “수사 경시 풍조가 만연한 조직에서 누가 수사관을 하려고 하겠느냐”고 지적했다.전문가들은 경찰 수사의 독립성과 공정성을 담보할 내부통제 및 견제 장치 마련이 시급하다고 입을 모았다. 이헌환 아주대 법학전문대학원 교수는 “기소권을 가진 검찰이 아닌 별도 기관이 추가 수사 여부를 판단해야 한다”며 “﻿독립된 제3기관을 두는 것도 공정성을 확보하는 방안이 될 것”이라고 말했다. 최종술 동의대 경찰행정학과 교수는 “경찰 수사의 미진한 부분이나 피해자의 억울함을 살피는 역할을 하는 수사심의위원회의 견제 기능을 강화해야 한다”고 밝혔다.인사와 조직 개편에 있어 수사와 행정을 엄격히 분리하고, 정치적 외압이나 여론 중심의 지침으로부터 경찰 독립성을 확보해야 한다는 제언도 나왔다. 이윤호 동국대 경찰행정학과 명예교수는 “경찰 인사권이 사실상 정치권의 영향력 아래 있는 구조에서는 경찰이 여론과 정치권의 눈치를 볼 수밖에 없다”며 “계급이 11개나 되다 보니 승진 경쟁이 과열된다. 계급을 단순화해 성과와 전문성이 곧 평가로 이어지﻿게 만들어야 한다”고 말했다.인사 평가 시스템을 고쳐야 한다는 목소리도 많다. 이건수 교수는 “사건 처리 건수 중심의 현행 인사평가 방식 탓에 일선 수사관들이 복잡한 사건을 피하게 되고, 이는 경찰의 수사 역량 약화와 대국민 서비스 질의 하락으로 이어진다”면서 “난이도를 반영하는 평가 방식으로 바꿔야 한다”고 말했다.﻿﻿유승혁·이지 기자