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[인사] 대한불교조계종

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수정 2026-10-14 19:50
입력 2026-10-14 19:03
◇총무원 △총무국장 구산스님△기획국장 상준스님△감사국장 철인스님△포교국장 현수스님△교육국장 진호스님△복지국장 진정스님△재무국장 보각스님△문화국장 명원스님△사회국장 자하스님△사서국장 하원스님△호법부 상임감찰 관태스님·무경스님·만경스님·혜담스님△호법부 호법과장 동원스님△조계종연구소 사무국장 영범스님△미래본부 사무국장 정관스님△연등회 사무국장 진용스님

◇직할교구 △사무국장 진효스님

◇한국불교문화사업단 △사업국장 우승스님

◇불교중앙박물관 △사무국장 현묵스님
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