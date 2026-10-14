피플 인사 [인사] 대한불교조계종 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/movement/2026/10/14/20261014500265 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-14 19:50 입력 2026-10-14 19:03 구글에서 서울신문 먼저 보기 ◇총무원 △총무국장 구산스님△기획국장 상준스님△감사국장 철인스님△포교국장 현수스님△교육국장 진호스님△복지국장 진정스님△재무국장 보각스님△문화국장 명원스님△사회국장 자하스님△사서국장 하원스님△호법부 상임감찰 관태스님·무경스님·만경스님·혜담스님△호법부 호법과장 동원스님△조계종연구소 사무국장 영범스님△미래본부 사무국장 정관스님△연등회 사무국장 진용스님◇직할교구 △사무국장 진효스님◇한국불교문화사업단 △사업국장 우승스님 ◇불교중앙박물관 △사무국장 현묵스님 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지