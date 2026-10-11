피플 인사 [인사] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/movement/2026/10/12/20261012023005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-11 21:07 입력 2026-10-11 21:07 구글에서 서울신문 먼저 보기 ■국무조정실·국무총리비서실 ◇국장급△성과관리정책관 양찬희△소통메시지비서관 선근형△제7상임심판관 이화진△제8상임심판관 서정훈△경찰개혁추진단 부단장 김홍수△국가드론·대드론 전략추진단 총괄기획관 정동혁 ◇과장급△법무감사담당관 천정범△경제총괄과장 이아연△홍보기획행정관 고지숙■국가보훈부 ◇국장급△부산지방보훈청장 박경미 2026-10-12 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지