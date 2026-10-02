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[인사] ㈜한화

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수정 2026-10-02 10:53
입력 2026-10-02 10:53
㈜한화가 신규 임원 인사를 단행했다고 2일 밝혔다. 경영 안정성 및 현장 중심의 실행력 강화를 통해 내실 경영 기반을 공고히 하고, 중장기 사업 전략과 연계한 게 이번 인사의 특징이라고 한화 측은 설명했다. 다음은 인사 내용.

◇신규 임원 승진

△강창수 △곽원석 △문지용 △서제영 △우재희 △이시현 △이유리 △정동진 △최우석 △한상범 (가나다순)
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