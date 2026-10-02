피플 인사 [인사] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/movement/2026/10/02/20261002023004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-02 00:08 입력 2026-10-02 00:08 구글에서 서울신문 먼저 보기 ■한화생명 ◇신규 임원 승진△김상재△김종원△김혜미△민병문△박기우△백제민△송종혁△이상철△장윤한△전승진△조규삼△최강석■한화손해보험 ◇신규 임원 승진△김승철△김준엽△김해은△민병강△서동신△송재호△허재오■한화투자증권 ◇신규 임원 승진△김도형△송경아△추성식 ■한화생명금융서비스 ◇신규 임원 승진△백승호 2026-10-02 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지