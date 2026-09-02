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[인사] 동국대학교

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박영주 기자
수정 2026-09-02 10:48
입력 2026-09-02 10:48
세줄 요약
  • 학교법인·서울캠퍼스 인사발령 발표
  • 법인사무처 부장·총무부 승진과 전보
  • 서울캠퍼스 팀장급 승진·겸직 확대
■ 학교법인 동국대학교

◇ 전보 △법인사무처 총무부장 김태형 ◇ 직위승진 △법인사무처 기획관리부장 겸 건학위원회 사무부장 정왕근 ◇ 직급승진 △법인사무처 총무부 오문석

■ 동국대학교 서울캠퍼스

◇직급 승진 △국제처 글로벌교류팀장 원충희 △ 120주년기념사업단 기념사업추진팀장 겸 예술대학(문화예술대학원)·영상대학원 학사운영실장 김지우 △관리처 캠퍼스개발팀장 김학원 △미래융합교육원 행정팀장 겸 서울앵커사업단 앵커평생교육팀장 김웅갑

◇ 팀장 직위승진 △중앙도서관 학술정보관리팀장 윤의선 ◇ 실·팀장 전보 및 겸직 △창업기술본부 기술사업센터장 겸 BMC기술사업센터장 김정연 ◇사업단 겸직 △서울앵커사업단 부단장 박서진 ◇사업단 명칭 변경 △서울앵커사업단 서울앵커사업팀장 조용신 △경기앵커사업단 부단장 겸 경기앵커사업단 운영본부장 유한림 △경기앵커사업단 운영본부 행정지원팀장 박혁상

박영주 기자
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