한국P＆G, 신임 대표에 ‘글로벌 전략가’ 로히니 벤카테스와란 선임

세줄 요약 로히니 벤카테스와란, 한국P＆G 신임 대표 선임

인도·미국·중동·APAC서 20년 이상 경력 축적

소비자 중심 혁신과 경쟁력 강화 계획 발표

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한국P＆G는 신임 대표이사로 로히니 벤카테스와란(Rohini Venkateswaran) P＆G 인도 최고영업책임자(CSO)를 선임했다고 4일 밝혔다. 임기는 지난 1일부로 시작됐다.벤카테스와란 신임 대표는 2005년 P＆G 인도 법인에 입사한 이후 20년 이상 인도, 미국, 중동, 아시아태평양(APAC) 등 글로벌 주요 시장에서 경험을 쌓았다. 특히 인도 시장에서 10년 이상 영업과 브랜드 관리를 총괄하며 스킨케어 및 그루밍 카테고리의 성장을 이끌었다.영업, 시장 전략, 이커머스 등 사업 전반을 두루 거친 비즈니스 전문가로 꼽힌다. 한국P＆G는 이번 인사를 통해 핵심 시장인 한국에서 소비자 중심의 혁신과 경쟁력을 한층 더 끌어올린다는 계획이다.벤카테스와란 신임 대표는 “한국은 변화가 빠르고 소비자의 눈높이가 높은 전략적 요충지”라며 “한국 소비자의 고유한 요구에 부응하는 의미 있는 가치를 제공하고 지역사회와 지속 가능한 성장을 이어갈 것”이라고 포부를 밝혔다.한편 지난 4년간 한국P＆G를 이끈 이지영 전 대표는 P＆G 중화권 스킨케어 사업부 총괄로 자리를 옮긴다.박영주 기자