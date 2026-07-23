[인사] 경기대학교

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안승순 기자
수정 2026-07-23 14:29
입력 2026-07-23 14:29
◆김현수 교학부총장 ◆함성득 서울캠퍼스부총장 ◆박천건 대학원장 ◆이세철 서비스경영전문대학원장 ◆김성영 교육대학원장 ◆주상현 산학협력단장 겸 창업지원단장 ◆김종성 기획처장 ◆백우열 교무처장 ◆장현석 교육혁신처장(연임) ◆임종건 학생지원처장 ◆김현준 입학처장(연임) ◆유자양 국제교류처장 ◆설수영 인재개발처장(연임) ◆우병훈 전산정보원장 ◆이인호 국제교류처 담당관 ◆김기용 감사실장 ◆강현철 대외협력홍보실장 ◆박상현 국제교육원장 (2026. 07.22)

안승순 기자
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