피플 인사 [인사] 경기대학교 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/movement/2026/07/23/20260723500161 URL 복사 댓글 0 안승순 기자 수정 2026-07-23 14:29 입력 2026-07-23 14:29 구글에서 서울신문 먼저 보기 ◆김현수 교학부총장 ◆함성득 서울캠퍼스부총장 ◆박천건 대학원장 ◆이세철 서비스경영전문대학원장 ◆김성영 교육대학원장 ◆주상현 산학협력단장 겸 창업지원단장 ◆김종성 기획처장 ◆백우열 교무처장 ◆장현석 교육혁신처장(연임) ◆임종건 학생지원처장 ◆김현준 입학처장(연임) ◆유자양 국제교류처장 ◆설수영 인재개발처장(연임) ◆우병훈 전산정보원장 ◆이인호 국제교류처 담당관 ◆김기용 감사실장 ◆강현철 대외협력홍보실장 ◆박상현 국제교육원장 (2026. 07.22)안승순 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지