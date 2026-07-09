세줄 요약
- 5급 전보·승진 인사 단행
- 행정·복지·문화·건설 부서 재배치
- 동장·보건소장 등 현장 보강
◇ 5급 전보
△기획조정실 세정과장 오병창 △전략산업국 허가과장 이미화 △행정자치국 행정지원과장 심상욱 △행정자치국 자치분권과장 이인복 △복지정책국 장애인복지과장 장현숙 △문화체육국 문화예술과장 김미영 △문화체육국 관광과장 정선하 △문화체육국 축구종합센터건립추진과장 박성필 △사적관리소장 김태헌 △원성1동장 박경옥 △성정1동장 김주선 △농업환경국 청소행정과장 정우영 △동남구 보건소장 배미정 △건설안전교통국 건설도로과장 윤웅진 △건설안전교통국 하천과장 정지석 △도시주택국 공공시설과장 김기민.
◇ 5급 승진
△공원관리과장 직무대리 양혜명 △동남구 세무과장 직무대리 정경은 △동남구 광덕면장 직무대리 정재학 △부성1동장 직무대리 조인호 △부성2동장 직무대리 변기순 △도서관본부 도서관정책과장 직무대리 석미경 △농수산물도매시장 관리사업소장 직무대리 이은규 △동면장 직무대리 노순래 △서북구 보건소 감염병대응센터장 직무대리 한종선 △백석동장 직무대리 윤석환 △동남구 건설과장 직무대리 김두호 △서북구 건설과장 직무대리 이준원.
천안 이종익 기자
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