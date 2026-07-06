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[인사]충남도

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-07-06 16:13
입력 2026-07-06 16:13
세줄 요약
  • 2급·3급·4급 정기인사 단행
  • 핵심 실·국장 및 의회사무처장 재배치
  • 6개 시군 부단체장 인사 포함
■충남도

◇2급 전보

△자치안전실장 신동헌 △산업경제실장 구상 △의회사무처장(계획인사교류) 손철웅 △대전광역시 계획인사교류 안호

◇3급 승진

△안전기획관 남성연 △건설교통국장 김용목 △대전광역시 계획인사교류 오수근

◇3급 전보

△대전충남행정통합준비단장 최원혁 △경제기획관 황침현 △균형발전국장 김영관 △인구전략국장(계획인사교류) 이종익 △보건복지국장 이종필 △해양수산국장 이주영

◇3급 부단체장

△논산시 김종수 △계룡시 신일호 △당진시 성만제 △금산군 조진배 △부여군 이동유 △태안군 유윤수

◇4급 승진

△청년정책관 한미라 △탄소중립경제과장 이승원 △보건정책과장 권민식 △산림휴양과장 안규원 △농업정책과장 임정희 △충남도립대학교 사무국장 한용구

◇4급 전보
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△산림자원과장 이용길 △건설정책과장 김성환 △교통정책과장 박진숙 △도로철도항공과장 박상용 △농업기술원 스마트교육센터장 장인동 △인재개발원 도민교육운영과장(계획인사교류) 김종순 △계획인사교류 복귀 이필재(대전광역시)

홍성 이종익 기자
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