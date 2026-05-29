피플 인사 [인사] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/movement/2026/05/29/20260529023003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-29 00:13 입력 2026-05-29 00:13 구글에서 서울신문 먼저 보기 ■BBS불교방송 △이사장 겸 사장 직무대행 수불 스님 △경영관리국장 겸 사장 직무대리 이진영 △라디오제작국장 박주원 △보도국장 배재수 △TV제작국장 김재동 △영상기술국장 김유진 △대외협력국장 김재호 △전법후원국장 김형준 △법무감사팀장 유은상■국민일보◇부장대우△편집국 종합편집부 심은숙 △경영전략실 재무팀 김재은 △문화정책국 문화사업팀 이용범 △독자마케팅국 협력팀 김준수 2026-05-29 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지