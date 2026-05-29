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수정 2026-05-29 00:13
입력 2026-05-29 00:13
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■BBS불교방송 △이사장 겸 사장 직무대행 수불 스님 △경영관리국장 겸 사장 직무대리 이진영 △라디오제작국장 박주원 △보도국장 배재수 △TV제작국장 김재동 △영상기술국장 김유진 △대외협력국장 김재호 △전법후원국장 김형준 △법무감사팀장 유은상

■국민일보◇부장대우△편집국 종합편집부 심은숙 △경영전략실 재무팀 김재은 △문화정책국 문화사업팀 이용범 △독자마케팅국 협력팀 김준수
2026-05-29 23면
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