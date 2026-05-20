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수정 2026-05-20 00:39
입력 2026-05-20 00:39
■지식재산처◇과장급 승진△디자인분쟁대응과 이형원△한류관광상표심사과 이성국△국제특허출원심사팀 김길수△의료기술심사과 구자욱△반도체소재심사팀 유철종◇과장급 전보△지식재산인공지능전환추진단장 윤기웅△혁신행정담당관 이은정△지식재산보호정책과 김준경△지식재산정보정책과 한규동△지식재산정보시스템과 김용웅△특허심판원 심판장 전승철

■기상청 ◇3급 승진△대변인 민현주 △예보국 국가태풍센터장 이시우
2026-05-20 23면
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