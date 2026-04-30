한국공예·디자인문화진흥원 원장에 김경배 경기대 교수

세줄 요약 문체부, 한국공예·디자인문화진흥원장 임명 발표

김경배 경기대 교수, 임기 3년의 신임 원장

디자인·문화콘텐츠 융합 경험과 현장 경력 주목

이미지 확대 최휘영(왼쪽) 문화체육관광부 장관과 김경배 신임 한국공예·디자인문화진흥원 원장.

문체부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

문화체육관광부는 한국공예·디자인문화진흥원 원장에 김경배 경기대 한류문화대학원 교수를 임명했다고 30일 밝혔다. 임기는 3년이다.김 신임 원장은 영국 왕립예술대학원에서 산업디자인 석사 학위를 받고 디자인아이콘 대표, 이노디자인 디자인 총괄 부사장을 지냈다.문체부는 “30여 년간 디자인과 문화콘텐츠 융합 분야에서 폭넓은 경험을 쌓아온 현장 전문가”라고 평했다.최휘영 문체부 장관은 “신임 원장은 디자인과 문화콘텐츠 융합 분야의 전문가”라며 “디자인과 기술, 문화를 아우르는 다양한 사업을 성공적으로 이끈 경험을 바탕으로, 우리 문화자산인 공예와 전통문화, 공공디자인의 활용과 산업화, 나아가 세계 시장 진출을 위한 혁신을 이끌 것으로 기대한다”고 밝혔다.윤수경 기자