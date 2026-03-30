피플 인사 [인사] 경향신문, KBS미디어 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/movement/2026/03/30/20260330500289 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-30 19:17 입력 2026-03-30 19:17 ▪경향신문 △이사 콘텐츠본부장 오창민 △이사 광고마케팅본부장 겸 광고국장 박재현 △전략경영본부장 겸 경영기획실장 임태열 △사업본부장 겸 사회경제연구원장 오관철 △사장실장 이호준 △콘텐츠본부 논설위원실 논설위원 김민아 △김지환▪KBS 미디어 △사장 최용훈 △경영전략본부장 최규식 △콘텐츠제작본부장 한동규 △디지털본부장 김도엽 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지