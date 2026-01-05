메뉴
[인사] 경향신문

수정 2026-01-05 18:26
입력 2026-01-05 18:26
■경향신문 ◇부국장 △사장실장 최민영 △편집국 뉴스총괄 겸 정치·국제에디터 김진우 △〃 문화에디터 겸 문화부장 이용욱 △〃 콘텐츠유통·비주얼에디터 정덕균 △〃 스포츠경향 편집부장 남민배 △〃 〃 편집부 선임기자 진현주 △〃 콘텐츠편집부 콘텐츠편집1팀 최혁곤 △미디어전략실 정보기술팀 이원재 ◇부장 △편집국 정치부장 강병한 △〃 라이프팀장 이유진 △〃 교열부장 이지순 △경영기획실 경영기획팀장 겸 감사팀장 민기혜 △독자마케팅국 마케팅1팀장 배태진 △편집국 정치부 정환보 △〃 국제부 박은경 △〃 산업부 이성희 △〃 전국사회부 강현석 △〃 〃 류인하 △〃 이기자 △〃 콘텐츠편집부 콘텐츠편집1팀 채희현 △〃 〃 콘텐츠편집3팀 임지영 △경영기획실 기획인사팀 이동욱 △독자마케팅국 마케팅1팀 권민오 △〃 〃 정영길 △공무국 윤전1팀 이기경 △〃 윤전2팀 손창근 △〃 기술관리팀 한국 △광고국 광고2팀 윤철웅
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
