[인사]
수정 2024-12-16 02:10
입력 2024-12-16 02:10
■우리은행 ◇WM그룹 김선△기업그룹 배연수△IT그룹 류진현△리스크관리그룹 김지일△업무지원그룹 한세룡△경영기획그룹 성시천 ◇상무△정보보호본부 윤태진 ◇본부장△고객센터 오지영△투자금융본부 박성민△프로젝트금융본부 김희천△금융개발본부 이해영△검사본부 한창식△남부영업본부 겸 서울디지털BIZ프라임센터 최봉계△서대문영업본부 한오현△부천인천북부영업본부 신진호△경기남부영업본부 정청락△충청북부영업본부 겸 청주/천안BIZ프라임센터 전민재△경남영업본부 겸 창원/녹산BIZ프라임센터 이민구△광주전남영업본부 겸 호남BIZ프라임센터 윤석하△본점기업영업본부 최영민△삼성기업영업본부 박용철△트윈타워여의도기업영업본부 정인재△신성장기업영업본부 김경숙△본점영업부 김병규△우리아메리카은행 법인장 이태훈△베트남우리은행 법인장 김병진
2024-12-16 27면
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