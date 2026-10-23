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김완용 한양사이버대 교수, ‘2026 삼정KPMG Tax Professor상’ 수상

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수정 2026-10-23 10:38
입력 2026-10-23 10:38
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김완용(가운데) 한양사이버대 재무·회계·세무학과 교수가 지난 17일 ‘2026년 한국세무학회 추계학술발표대회’에서 ‘2026 삼정KPMG Tax Professor상’을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 한양사이버대 제공
김완용(가운데) 한양사이버대 재무·회계·세무학과 교수가 지난 17일 ‘2026년 한국세무학회 추계학술발표대회’에서 ‘2026 삼정KPMG Tax Professor상’을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 한양사이버대 제공


한양사이버대학교는 본교 김완용 재무·회계·세무학과 교수가 지난 17일 한양사이버대에서 열린 ‘2026년 한국세무학회 추계학술발표대회’에서 ‘2026 삼정KPMG Tax Professor상’(Scholarship Tax Professor 부문)을 받았다고 23일 밝혔다.

한양사이버대 관계자는 “김 교수는 조세·세무회계 분야의 우수한 연구성과와 학술단체 활동을 통해 세무학 발전과 조세제도 개선에 기여한 공로를 인정받았다”면서 “조세정책과 지방세제, 기업과세, 부동산 세제 등을 연구하며 조세지원제도의 실효성과 과세 형평성을 높이기 위한 정책 대안을 제시해 왔다”고 설명했다.

김 교수는 한국세무학회 삼일최우수·우수논문상과 한국조세연구포럼 최우수논문상 등을 수상했으며, 지난해에는 국세통계와 기업 재무자료를 활용한 법인세 실질납부액 비교분석 연구로 국세청장상(우수상)을 받았다.

현재 한국세무학회 영문 학술지 ‘Asian Tax Journal’ 편집위원장을 맡고 있으며, 한양사이버대 경영전문대학원 재무·회계·세무 트랙 주임교수로 재직 중이다.

김태곤 리포터
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