이제영 가톨릭관동대 교수, 한국콘텐츠학회 ‘학술상’ 수상

이미지 확대 이제영 가톨릭관동대학교 교수. 가톨릭관동대학교 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가톨릭관동대학교는 이제영 본교 광고홍보학전공 교수가 지난 5월 국립목포대학교에서 열린 ‘2026 한국콘텐츠학회 종합학술대회’에서 학술상을 받았다고 11일 밝혔다.이 교수는 이번 학술대회에서 ‘코즈마케팅(Cause Marketing) 가치 인식 유형’ 등 다수의 연구 논문을 발표했으며, 콘텐츠 기술과 관련 학문 발전에 기여한 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다.이 교수는 “AI 네이티브 시대를 맞아 미래지향적 융복합 콘텐츠의 중요성이 커지고 있다”며 “한국콘텐츠학회의 학술상을 받게 돼 뜻깊게 생각한다”고 말했다. 이어 “산업과 학문 분야에서 콘텐츠를 활용한 연구가 더욱 활발히 공유되고 발전하길 기대한다”고 밝혔다.한국콘텐츠학회는 2000년 설립된 콘텐츠 분야 전문 학술기관으로, 콘텐츠 관련 연구와 교육 활동, 산학연 협력을 통해 국내 콘텐츠 산업 발전에 기여하고 있다.김태곤 리포터