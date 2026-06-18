구자용 나인스 대표, 동촌종합사회복지관에 100만원 기부

세줄 요약
- 구자용 대표, 복지관에 100만원 기부
- 한부모 가정 현관문·도어락 지원
- 주거안전 개선과 지역 나눔 확산
대구 동촌종합사회복지관(관장 정병주)은 스포츠 기부 플랫폼 나인스 구자용 대표가 한부모 가정 주거환경 개선을 위한 후원금 100만원을 전달했다고 18일 밝혔다.
후원금은 주거환경이 열악한 지역 내 한부모 가정을 대상으로 한 현관문 교체나 도어락 설치 사업에 사용됐다. 이들 가정은 평소 현관문을 비롯한 안전장치 노후화로 외부인 침입이나 절도 등 범죄 발생을 우려해왔다.
구 대표는 “작은 나눔이지만 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 변화를 줄 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 지역사회를 위한 나눔을 지속해 나가겠다”고 말했다.
한편, 동촌종합사회복지관은 지역 내 다양한 복지서비스와 지원사업을 통해 주민들의 삶의 질 향상과 복지 증진에 힘쓰고 있다.
동촌종합사회복지관 관계자는 “한부모 가정의 안전한 생활을 위해 뜻깊은 후원을 해주신 데 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 취약계층의 삶의 질 향상을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.
대구 민경석 기자
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