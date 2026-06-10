한상태 호서대 교수, ‘제3회 김준보메달’ 수상

이미지 확대 한상태 호서대 교수

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한국통계학회는 10일 HICO 경주화백컨벤션센터에서 다음 달 3일 열리는 ‘2026 한국통계학회 하계학술논문발표회 리셉션 및 시상식’에서 한상태 호서대 교수에게 ‘제3회 김준보메달’을 시상한다고 밝혔다.김준보메달은 학회 발전에 지속적인 이바지를 한 인물을 기리기 위해 마련했다. 학회 창립을 주도하고 초대 회장을 역임하며 통계 분야 불모지였던 우리나라 통계학 터전을 일군 김준보 선생의 이름을 따 제정했다.학회 측은 “한 교수는 한국의 통계 분야 발전에 큰 공헌을 했다”라며 “이를 통해 학회의 사회적 위상을 제고하고 통계학 및 관련 분야 진흥에 크게 이바지했다”라며 시상 배경을 설명했다.한 교수는 통계학 발전에 이바지한 공로로 옥조근정훈장과 한국자료분석학회 학술상, 한국통계학회 학술진흥상을 받은 바 있고 한국통계학회 수석부회장과 한국자료분석학회 회장을 역임했다.이제훈 전문기자