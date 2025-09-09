어린이 영양제 생산 기업 키즈프로 ‘2025년 대한민국 브랜드 대상’ 수상

이미지 확대 김동혁 키즈프로 대표가 ‘2025년 대한민국 브랜드 대상’ 어린이 영양제 부문 대상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 키즈프로 제공

키즈프로는 ‘2025년 대한민국 브랜드 대상’에서 어린이 영양제 부문 대상을 수상했다고 9일 밝혔다.2025년 대한민국 브랜드 대상은 대한민국베스트브랜드협회가 주최하고 대한민국엔터테인먼트협회, 장철민 더불어민주당 의원실, 브랜드가치연구소가 주관하는 행사다. 국가 브랜드 가치를 높이고 경쟁력을 강화에 기여한 기업, 브랜드, 인물을 선정해 시상한다.키즈프로는 차별화한 제품력과 철저한 품질 관리, 소비자 신뢰를 바탕으로 성장했다는 점에서 높은 평가를 받았다. 키즈프로는 성장기 아동에게 꼭 필요한 균형 잡힌 영양소를 제공하는 것을 최우선 가치로 삼고 있다는 게 업체 측 설명이다.키즈프로는 제품 안정성과 신뢰성 확보를 위해 풍기인삼공사영농조합법인과 업무 협약을 맺고 엄격한 제조 및 품질 관리시스템을 도입했다. 국내외 전문 연구진과의 협업을 통해 과학적 근거가 확실한 성분만을 사용하고 있다는 게 키즈프로 관계자의 설명이다.또 키즈프로는 ‘건강한 미래를 준비하는 파트너’라는 브랜드 철학을 이뤄내기 위해 환경을 고려한 친환경 패키징을 도입하고, 봉사활동 등 사회공헌 활동도 이어가고 있다.한편, 키즈프로는 이번 수상을 계기로 국내 어린이 건강기능식품 시장을 넘어 해외 시장도 공략할 계획이다.김동혁 키즈프로 대표는 “이번 수상은 소비자분들이 보내주신 신뢰와 사랑 덕분”이라며 “앞으로도 안전성과 효과를 최우선으로 한 제품을 선보이며 더 많은 가정에 건강한 내일을 선물하겠다”고 밝혔다.대구 민경석 기자