“진실 보도 멈추지 않을 것”…기자협회 61주년 기념식

이미지 확대 12일 서울 중구 한국프레스센터 국제회의장에서 열린 한국기자협회 창립 61주년 기념식에서 참석자들이 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스.

“펜은 칼보다 강하고, 진실의 무게는 권력보다 무겁다.”한국기자협회가 창립 61주년을 앞두고 12일 서울 중구 프레스센터에서 기념행사를 열었다. 박종현 한국기자협회장은 인사말을 통해 “협회는 창립 이후 펜이 칼보다 강하고, 진실의 무게가 권력보다 무겁다는 점을 증명하고자 했다”며 “앞으로도 시대 변화에 능동적으로 대응하면서 진실 보도를 향한 발걸음을 멈추지 않을 것”이라고 밝혔다.이재명 대통령은 이규연 대통령실 홍보수석이 대독한 축사를 통해 “한국기자협회는 군사독재정권에 맞서 투쟁의 구심체로 탄생했다”며 “지금은 투쟁 대상이 바뀌어 허위 조작 정보와 선동에서 민주주의를 지켜내는 것이 가장 중요하다”고 전했다. 이 대통령은 아울러 “국민 눈높이에 맞는 사실에 충실한 보도가 지속되도록, 한국기자협회가 중심이 되어주길 바란다”며 “정부도 공정한 언론 환경을 구축하고, 언론이 전하는 진실의 목소리를 경청하겠다”고 약속했다.한국기자협회는 1960년대 군사정권이 추진하던 비민주적 악법인 언론윤리위원회법 저지를 위한 투쟁의 구심체로 1964년 8월 17일 창립됐다. 이날 행사엔 기자협회 회원과 언론계, 정관계 인사 등 200여명이 참석했다.오경진 기자