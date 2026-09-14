피플 부고 [부고] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/09/15/20260915021005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-14 20:55 입력 2026-09-14 20:55 구글에서 서울신문 먼저 보기 ●김영제씨 별세, 김동우·은주·현주·효주·동민씨 부친상, 안호(국가유산청 대변인)·안재홍·이문행씨 장인상=12일 세종 충남대병원 쉴낙원, 발인 15일. (044)863-4444●강삼섭씨 별세, 강길수(롯데리아 신부여점 대표)·인경씨 부친상, 강광우(중앙일보 머니랩부 기자)씨 장인상=14일 광명 중앙대병원, 발인 16일. 1811-7800 2026-09-15 21면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지