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수정 2026-09-10 00:44
입력 2026-09-10 00:44
●황인경(전 서울대 생활과학대학 학장)씨 별세, 최운열(한국공인회계사회장)씨 부인상, 최대일(크레디아그리콜 본부장)·준일(카이스트 교수)씨 모친상, 방지현·박종경씨 시모상=8일 서울성모병원, 발인 11일. (02)2258-5940

●장향례씨 별세, 조병태씨 부인상, 조인철(더불어민주당 국회의원)씨 모친상 =9일 전남광주 베스트장례문화원, 발인 11일. (062)454-1000
2026-09-10 23면
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