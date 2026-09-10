피플 부고 [부고] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/09/10/20260910023002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-10 00:44 입력 2026-09-10 00:44 구글에서 서울신문 먼저 보기 ●황인경(전 서울대 생활과학대학 학장)씨 별세, 최운열(한국공인회계사회장)씨 부인상, 최대일(크레디아그리콜 본부장)·준일(카이스트 교수)씨 모친상, 방지현·박종경씨 시모상=8일 서울성모병원, 발인 11일. (02)2258-5940●장향례씨 별세, 조병태씨 부인상, 조인철(더불어민주당 국회의원)씨 모친상 =9일 전남광주 베스트장례문화원, 발인 11일. (062)454-1000 2026-09-10 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지