피플 부고 부고=김광호 EBS 편성센터장 모친상 등 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/09/01/20260901500338 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-01 19:37 입력 2026-09-01 19:37 구글에서 서울신문 먼저 보기 ●황갑근씨 별세, 김광호(EBS 편성센터장)씨 모친상 = 1일 강원대학교병원 장례식장, 발인 3일. (033)254-5611●김춘화씨 별세, 김지혜·지영(토요경제신문 경제산업부장)·지은씨 모친상, 이강희·임종호·변정석씨 장모상 = 1일 쉴낙원 김포장례식장, 발인 3일. (031)449-1009 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지