피플 부고 부고 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/08/31/20260831500280 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-31 18:19 입력 2026-08-31 18:19 구글에서 서울신문 먼저 보기 ●김귀술씨 별세, 안수현·안희정(영남일보 편집부 기자)·안용민씨 모친상, 곽정오(우신종합건설 부장)·오완희씨 장모상 = 30일 대구보훈병원, 발인 9월 1일. (053)625-4466●양천예씨 별세, 임영진·임대중·임대일·임수정·임대호씨 모친상, 한행숙·강성숙·이은혜씨 시모상, 신평수씨 장모상, 임은혜(강원도민일보 편집부 기자)씨 조모상 = 30일 건국대충주병원, 발인 9월 1일. (043)840-8492 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지