전설의 ‘4할 타자’ 백인천 전 감독, 뇌경색 악화로 별세

세줄 요약 한국프로야구 유일 4할 타자 백인천 별세

뇌경색 악화로 84세에 세상 떠남

KBO, 장례를 KBO장으로 결정

이미지 확대 2013년 7월 서울신문과의 인터뷰에서 야구 방망이를 들고 웃고 있는 백인천 전 감독. 서울신문 DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국프로야구 유일한 4할 타자인 백인천 전 감독이 14일 오전 6시 30분쯤 뇌경색 악화로 별세했다. 84세.한국야구위원회(KBO) 등에 따르면 충남 천안에 거주 중이던 고인은 이날 오전 심정지 상태로 구급차를 타고 거주지 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨을 거뒀다.백 전 감독은 앞서 네 번이나 뇌경색으로 쓰러지고도 의식을 되찾고 회복해 투병 생활을 이어왔고, 전날에도 병원 정기 검진까지 받았지만, 갑작스럽게 세상을 떠났다.프로야구 출범 첫해인 1982년 고인이 남긴 타율 0.412는 한국 프로야구 역사에서 유일한 4할 타율 대기록으로 남아 있다.1942년 중국 장쑤성 우시에서 태어난 고인은 아버지의 고향 평안북도 철산에서 유년기를 보낸 뒤 광복 이듬해인 1946년 해주를 거쳐 바닷길로 가족들과 함께 남측으로 내려왔다.한국전쟁 이후 성동중학교에 입학했다가 당시 경동중에서 야구를 하는 친형의 권유로 경동중으로 전학해 야구를 시작했고, 이후 경동고와 농협 야구단을 거쳐 일본 프로 무대로 진출했다.국내에서는 MBC 청룡과 삼미 슈퍼스타즈에서 현역 생활을 이어갔고, LG 트윈스와 삼성 라이온즈, 롯데 자이언츠 감독을 역임했다.KBO는 고인의 장례를 KBO장으로 치르기로 했다. 빈소는 천안 단국대병원에 마련될 예정이며, 발인 등 장례 일정은 미국에 거주 중인 동생이 귀국하는 대로 정해진다.박성국 기자