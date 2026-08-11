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NBA 보스턴 5회 우승·1335승 감독 돈 넬슨 별세

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박성국 기자
박성국 기자
수정 2026-08-11 00:28
입력 2026-08-11 00:28
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2009년 골든스테이트 워리어스 감독 시절의 돈 넬슨. AFP 연합뉴스
2009년 골든스테이트 워리어스 감독 시절의 돈 넬슨.
AFP 연합뉴스


선수 시절 미국프로농구(NBA) 5회 우승, 역대 감독으로 최다승 2위 기록을 남긴 돈 넬슨 전 감독이 별세했다. 86세.

넬슨의 유족은 9일(현지시간) “우리가 사랑하는 남편이자 아버지, 할아버지, 증조할아버지인 돈 넬슨이 사랑하는 가족들이 지켜보는 가운데 평화롭게 주님 곁으로 갔다. 마지막 한 주 동안 친구와 가족들이 그를 사랑으로 감싸며 우정을 나누고 추억을 되새겼다”고 밝혔다.

넬슨은 1960~70년대 선수 생활을 하며 보스턴 셀틱스에서 전성기를 보냈다. 1965년부터 1976년까지 뛰며 5차례 NBA 우승(1966·1968·1969· 1974·1976년)을 차지했다. 보스턴에서 그의 등번호 19번은 영구 결번됐다.

1976년 밀워키에서 감독 생활을 시작한 고인은 골든스테이트 워리어스, 뉴욕 닉스, 댈러스 매버릭스를 거치며 31시즌 동안 정규리그 통산 1335승(1063패)을 쌓았고, 올해의 감독상을 세 차례 받았다.

박성국 기자
2026-08-11 23면
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