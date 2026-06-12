[부고] 천연재(애드파워·애드파워씨엠씨 대표이사)씨 모친상

임신한 며느리에 “감기약이야” 속여 낙태약 먹인 시댁…남편도 한통속이었다

“51살 엄마의 임신…출산 반대하는 제가 이상한 건가요?” 딸 하소연

일라이, 6년 만에 재혼 발표에…‘전 부인’ 지연수 근황도 화제

“너무 배고파요” 스무살 자취생 글 올리자 1시간 만에 벌어진 일…‘상상초월’

아이돌 출신 男, 이혼 6년 만에 깜짝 ‘재혼 발표’…웨딩 화보까지 공개

아내에 “노래방 도우미로 돈 벌어”…성폭행당해도 출근시켰다

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

글·사진 박상준 여행작가 세월을 품은 절집… 속세는 지워지고 산세만이 남았다

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

글·사진 박성국 문화체육부 기자 “1분 뛰면 1시간 걷는 효과”… 의사들이 러닝에 푹 빠진 이유

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 시의 뮤즈여, 용서해다오… 먹고 살려고 쓴 글에도 내 피가 어려있으니

오경진의 폐허에서 무한으로

도쿄 명희진 특파원 “잘나가던 신도시도 늙는다”… 78년 만에 사람 빠진 日요코하마

반영윤 기자·이지 수습기자 투표용지 부족 사태에 대학가로 번지는 ‘참정권 침해’ 규탄 목소리

강윤혁·박효준 기자 젠슨 황이 눈독 들이는 ‘K-피지컬AI’… 생태계 지원 법안 속도 낼까

정연호 기자 방에 시신 두고 그녀들은 해수욕장으로… 구미 20대 여성 집단폭행 살인

듣는 그날의 사건현장

박소연·황인주 기자 “심의·보고 하세월” “투자보다 대출 선호”… 생산금융 딜레마

글·사진 도쿄 명희진 특파원 “AI, 도구 넘어 ‘창작의 시대’…인간의 설계·선택에 달렸다”

이범수 기자 야쿠르트 ‘한 병의 진심’…고 윤병덕 회장이 일궈낸 유산균 국산화 시대

김경두 기자 “18억 넘어도 절세 가능”…부부 공동명의 1주택, 과세특례 신청이 꿀팁

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

이주원 기자 李도 인정한 ‘현실적 필요성’…한일 군수지원협정이 뭐길래

하종민 기자 “전례 없는 강등” vs “정당한 인사”…정유미 검사장 불복 소송 1심 관전포인트는?

권훈 문화체육부 전문기자 서교림에게 “하던 대로 하자”, 그는 24번째 트로피 맛봤다

세종 강주리 기자 ‘만년 적자’ 대일본 수출, 올해는 판 뒤집히나

유용하 과학전문기자 인도양 7000m 해저에 거대한 ‘고래 공동묘지’… 530만년 전 화석도 확인

유용하 과학전문기자 “이 그림, 진짜 반 고흐가 그린 걸까”…붓터치 속 ‘숨은 지문’이 답했다

서유미 기자 기찻길따라 세계 20여개국 커피향…‘경춘선 공릉숲길 커피축제’ 오세요

민주주의 망치는 선관위

박재홍 기자 수탈의 역사, 사육신 충심, 컵밥의 애환 품은 노량진 큰길

[데스크 시각] 음모론과 선거의 적들 / 임일영 사회2부장

[최광숙의 Inside] ‘평화적 두 국가론’은 헌법에 어긋나…분단 고착화로 통일에 역행 우려 / 최광숙 대기자

[열린세상] 범죄자이기 이전에 사람입니다 / 양중진 법무법인 솔 대표변호사·전 수원지검 1차장

[이혜정의 글로벌 퍼스펙티브] 무너진 신화와 글로벌 책임 강국 / 이혜정 중앙대 정치국제학과 교수

[송민순 칼럼] 위축도 되지 않고 자만도 말아야 할 이유 / 송민순 전 외교통상부 장관

[기고] 실용외교, 이제 큰 그림이 필요하다 / 윤영관 아산정책연구원 이사장

[길섶에서] 비판의 수위 / 김상연 수석논설위원

[지방시대] 지방선거가 홀대받는 이유 / 김정호 전국부 기자

[세종로의 아침] 김정은은 왜 ‘하나의 중국’을 지지했을까 / 윤창수 국제부 전문기자

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