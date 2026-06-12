메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[부고] 천연재(애드파워·애드파워씨엠씨 대표이사)씨 모친상

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-06-12 10:28
입력 2026-06-12 10:28
●이정자 별세, 천승필씨 배우자상, 천연재(애드파워·애드파워씨엠씨 대표이사)·재원(신정회계법인 파트너)·재은·재현·창환(이노식스 이사) 모친상, 이준성(공간A＆D 대표이사)·손광명(동의대 전기공학과 교수)·이청(스타켐 대표이사)씨 빙모상, 김윤경·이수정씨 시모상 = 12일, 대구 파티마병원장례식장 5층 귀빈실, 발인 14일 오전 7시. (053)958-9000
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기