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원로 아동문학가 이상교 작가 별세

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윤수경 기자
윤수경 기자
수정 2026-06-11 21:53
입력 2026-06-11 21:53
세줄 요약
  • 원로 아동문학가 이상교 작가 77세 별세
  • 동시·동화·그림책으로 따뜻한 세계 구축
  • 각종 문학상·국제 후보로 작품성 인정
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이상교 작가. 연합뉴스
이상교 작가.
연합뉴스


세상을 바라보는 따뜻한 시선과 간결하면서도 리듬감 있는 언어로 사랑받는 원로 아동문학가 이상교 작가가 11일 별세했다. 77세.

유족과 문단 관계자에 따르면 이 작가는 이날 지병으로 세상을 떠났다.

고인은 1949년 서울에서 태어나 강화에서 어린 시절을 보냈다. 1973년 어린이잡지 ‘소년’에 동시가 추천됐고, 1974년 조선일보 신춘문예에 동시가, 1977년 조선일보와 동아일보 신춘문예에 각각 동화가 당선됐다.

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그림책 ‘멸치 다듬기’
그림책 ‘멸치 다듬기’


대표작으로는 동화 ‘처음 받은 상장’, ‘좁쌀영감 오병수’ 등이 있고 동시집 ‘예쁘다고 말해 줘’, ‘고양이가 나 대신’ 등이 있다. 그림책으로는 ‘멸치 다듬기’, ‘아주 좋은 내 모자’, ‘소나기 때 미꾸라지’ 등을 펴냈다.

그는 세종아동문학상과 한국출판문화상, 박홍근아동문학상, 권정생문학상, 이주홍문학상 등을 받았다.

2017년 국제아동청소년도서협의회(IBBY) 어너리스트에 동시집 ‘예쁘다고 말해 줘’가 선정됐으며, 2022년 아스트리드 린드그렌 추모 문학상 한국 후보로 선정되기도 했다.
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유족으로 딸 김소윤·김민지씨, 사위 이상훈씨가 있다. 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐다. 발인은 13일이다.

윤수경 기자
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