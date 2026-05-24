이회창 전 한나라당 총재 부인 한인옥 여사 별세

한성수 전 대법관 딸로 내조 힘써

“하늘 두쪽 나도 대선 이겨야” 화제

이미지 확대 한인옥 여사

세줄 요약 이회창 전 총재 부인 한인옥 여사 별세

경기여고·서울대 졸업, 오랜 내조와 활동

빈소 세브란스병원, 발인 26일 예정

2026-05-25 23면

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이회창 전 한나라당(국민의힘 전신) 총재의 부인 한인옥 여사가 23일 별세했다. 88세.고인은 1938년 경남 함안에서 한성수 전 대법관의 딸로 태어난 뒤 경기여고와 서울대 가정교육과를 졸업했다. 1962년 이 전 총재와 결혼한 고인은 이후 이 전 총재 곁에서 묵묵히 내조해왔다는 평가를 받는다. 이 전 총재는 서울지법 단독판사로 있던 시절 선배 부장판사의 소개로 한 여사를 만났다.이 전 총재가 한나라당을 이끌던 시절에는 총재 부인으로서 활발한 대외 활동을 했다. 대선을 앞둔 2002년에는 새로 이사한 자택을 공개하며 귀족 생활 의혹, 자녀 병역 의혹 등에 대해 직접 해명하기도 했다. 당시 한 여사는 기자들에게 집 구경을 시키며 몇 번이나 “이래도 귀족적이냐”고 묻기도 했다.때로는 적극적인 주장으로 당 안팎의 주목을 받았다. 이 전 총재가 2002년 한나라당 대선 후보로 출마했을 당시 소속 의원과 지구당위원장, 기초·광역단체장, 지방의원 배우자들이 참석한 연찬회 자리에서 “하늘이 두 쪽 나도 대통령 선거에서 이겨야 한다”고 발언한 사실이 알려져 화제가 됐다.고인은 직후 언론 인터뷰에서 이 발언에 대해 “당직자 부인들과 연찬회 자리에서 다시는 정치 보복이나 부정부패가 난무하는 그런 정치는 없어야 한다는 뜻으로 말씀드린 건데 논란을 일으켜 정말 송구스럽다”고 털어놓기도 했다.유족으로 이 전 총재와 정연·연희·수연씨가 있다. 빈소는 연세대 신촌세브란스병원 장례식장﻿. 발인은 ﻿26일, 장지는 광릉추모공원이다.곽진웅 기자