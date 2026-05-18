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수정 2026-05-18 00:55
입력 2026-05-18 00:55
●최영자씨 별세, 김승희(서울남부초 병설유치원 원감)·민철(제너시스BBQ 그룹 커뮤니케이션실 상무)씨 모친상, 박진석(김·장 법률사무소 고문)씨 장모상, 이미영씨 시모상=16일 은평성모병원, 발인 19일. (02)2030-4444

●김정빈씨 별세, 김경호(가수)씨 부친상 = 17일 광주 서구 브이아이피 장례타운, 발인 19일. (062)521-4444
2026-05-18 23면
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