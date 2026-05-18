피플 부고 [부고] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/05/18/20260518023004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-18 00:55 입력 2026-05-18 00:55 ●최영자씨 별세, 김승희(서울남부초 병설유치원 원감)·민철(제너시스BBQ 그룹 커뮤니케이션실 상무)씨 모친상, 박진석(김·장 법률사무소 고문)씨 장모상, 이미영씨 시모상=16일 은평성모병원, 발인 19일. (02)2030-4444●김정빈씨 별세, 김경호(가수)씨 부친상 = 17일 광주 서구 브이아이피 장례타운, 발인 19일. (062)521-4444 2026-05-18 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지