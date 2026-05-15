피플 부고 [부고] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/05/15/20260515023004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-15 01:40 입력 2026-05-15 01:40 ●강효순씨 별세, 김성용(SSG 랜더스 스카우트팀장)씨 모친상 = 14일 쉴낙원경기장례식장, 발인 16일. (031)672-1009●이준재씨 별세, 이은석(일요신문사 광고국장)·성호(정읍시청 팀장)·애경·수진씨 부친상, 김은주·임솜결씨 시부상, 지준섭·김석태씨 장인상 = 14일 김포우리병원, 발인 16일. (031)999-1444 2026-05-15 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지