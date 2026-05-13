피플 부고 [부고] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/05/13/20260513023004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-13 00:43 입력 2026-05-13 00:43 ●최운용씨 별세, 최미향(배우 최지우 본명)씨 부친상 = 11일 부산 해운대백병원, 발인 14일 (051)893-4444●신권희씨 별세, 신해균·연우·민경·수경씨 부친상, 소영순씨 시부상, 장동기·전재일·박인철(금호건설 대외협력담당 상무)씨 장인상=12일, 해남국제장례식장 본관 1호, 발인 14일. (061)536-4494 2026-05-13 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지