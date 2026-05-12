피플 부고 [부고] 신선종(부산외대 교수·전 서울시 대변인)씨 부친상 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/05/12/20260512500048 URL 복사 댓글 0 송현주 기자 수정 2026-05-12 10:21 입력 2026-05-12 10:12 ●신상진씨 별세, 김혜자씨 남편상, 신언종(GS건설 책임)·선종(부산외대 교수·전 서울시 대변인)·태영(동아예술대 외래교수)씨 부친상, 유현정·이연수(㈜아트앤컴 대표)씨 시부상, 최경훈(서울시립대 외래교수) 장인상 = 11일, 연세대 세브란스병원 장례식장, 발인 14일. (02)2227-7500송현주 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지