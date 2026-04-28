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수정 2026-04-28 23:47
입력 2026-04-28 23:47
●손성수씨 별세, 손동영(서울경제신문·서울경제TV 대표이사 사장)·동완·동주(서하로컬푸드 대표)씨 부친상, 박은주(조선일보 멤버십콘텐츠 총괄에디터)·홍미미·류은경씨 시부상 = 27일 삼성서울병원, 발인 30일. (02)3410-6917

●양윤경씨 별세, 윤민석(본명 윤정환·작곡가)씨 배우자상 = 28일 서울 한양대병원, 발인 30일. (02)2290-9442
2026-04-29 23면
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