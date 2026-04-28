피플 부고 [부고] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/04/29/20260429023008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-28 23:47 입력 2026-04-28 23:47 ●손성수씨 별세, 손동영(서울경제신문·서울경제TV 대표이사 사장)·동완·동주(서하로컬푸드 대표)씨 부친상, 박은주(조선일보 멤버십콘텐츠 총괄에디터)·홍미미·류은경씨 시부상 = 27일 삼성서울병원, 발인 30일. (02)3410-6917●양윤경씨 별세, 윤민석(본명 윤정환·작곡가)씨 배우자상 = 28일 서울 한양대병원, 발인 30일. (02)2290-9442 2026-04-29 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지