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수정 2026-04-27 00:14
입력 2026-04-27 00:14
●윤태영씨 별세, 윤희영(조선일보 편집국 에디터)·희정(전 경희중학교 교장)씨 부친상 = 26일 서울성모병원, 발인 28일. (02)2258-5940

●오부석씨 별세, 오승완(내일신문 재정금융팀 기자)·오승영·오승용씨 부친상, 김수연(허브앤커리어 대표)씨 시부상, 권재운·홍준선씨 장인상, 발인 28일, (02)-860-3500
2026-04-27 23면
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