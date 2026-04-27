피플 부고 [부고] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/04/27/20260427023004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-27 00:14 입력 2026-04-27 00:14 ●윤태영씨 별세, 윤희영(조선일보 편집국 에디터)·희정(전 경희중학교 교장)씨 부친상 = 26일 서울성모병원, 발인 28일. (02)2258-5940●오부석씨 별세, 오승완(내일신문 재정금융팀 기자)·오승영·오승용씨 부친상, 김수연(허브앤커리어 대표)씨 시부상, 권재운·홍준선씨 장인상, 발인 28일, (02)-860-3500 2026-04-27 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지