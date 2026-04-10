피플 부고 [부고] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/04/10/20260410023006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-10 00:44 입력 2026-04-10 00:44 ●이상흡(전 KBS PD·전 원음방송 편성제작본부장·전 국악방송 전문위원)씨 별세, 이종희(경향신문 편집부 기자)씨 부친상 = 9일 서울 가톨릭대 은평성모병원, 발인 11일. (02)2030-4444●김기문씨 별세, 김원하·원권·원삼(제주항공 홍보팀장)·미혜씨 부친상, 박경인·윤소정·강민정(NH농협금융지주 ESG상생금융부 팀장)씨 시부상 = 9일, 제주 그랜드부민장례식장, 발인 11일. (064)742-5000 2026-04-10 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지