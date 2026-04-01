피플 부고 [부고] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/04/01/20260401023004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-01 00:48 입력 2026-04-01 00:48 ●강임화씨 별세, 김재호(춘천지방법원장)씨 모친상, 나경원(국민의힘 국회의원)씨 시모상=31일, 서울성모병원 장례식장, 발인 3일. (02)2258-5940●임규운(전 서울고등법원장)씨 별세, 신필재씨 남편상, 임범석(서울동부지방법원 부장판사) 준석·보경·수정씨 부친상 31일 오전 11시19분, 신촌세브란스병원 장례식장, 발인 2일. (02)2227-7500 2026-04-01 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지