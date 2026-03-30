피플 부고 [부고] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/03/31/20260331023008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-30 23:56 입력 2026-03-30 23:56 ●송상현씨 별세, 송재근(전 신협중앙회 사업대표, 전 생명보험협회 전무이사)씨 부친상=30일 충남 서천 서해병원, 발인 4월 1일. (041)953-4440●원용순씨 별세, 윤신순·세종·종만·종배·종선씨 모친상, 윤중수·혜영·만수·인수·정아(문화일보 정치부 차장)·태수·경수·동수·범수·현수씨 조모상=29일 충남 부여금강장례식장, 발인 31일. (041)834-0100 2026-03-31 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지