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수정 2026-03-30 23:56
입력 2026-03-30 23:56
●송상현씨 별세, 송재근(전 신협중앙회 사업대표, 전 생명보험협회 전무이사)씨 부친상=30일 충남 서천 서해병원, 발인 4월 1일. (041)953-4440

●원용순씨 별세, 윤신순·세종·종만·종배·종선씨 모친상, 윤중수·혜영·만수·인수·정아(문화일보 정치부 차장)·태수·경수·동수·범수·현수씨 조모상=29일 충남 부여금강장례식장, 발인 31일. (041)834-0100
2026-03-31 23면
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