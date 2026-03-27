피플 부고 [부고] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/03/27/20260327023006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-27 00:10 입력 2026-03-27 00:10 ●오원배씨 별세, 강명자씨 남편상, 오승훈(문화일보 논설위원)·정현(한라대 겸임교수)씨 부친상, 김의숙씨 시부상, 김대오(약사)씨 장인상 = 26일 제주 서귀포시의료원, 발인 29일. (064)730-3710●임호철씨 별세, 임헌정(연합뉴스 DB·출판부 차장)씨 부친상 = 26일 서울성모병원, 발인 28일. (02)2258-5973 2026-03-27 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지