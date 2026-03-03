피플 부고 [부고] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/03/03/20260303023007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-03 00:06 입력 2026-03-03 00:06 ●고길순씨 별세, 김광택·숙희·인숙·현숙씨 모친상, 정안숙씨 시모상, 이낙연(전 국무총리)·조주연·윤영민씨 장모상, 김동준·김동현·이동한·조민주·윤준상·조순씨 조모상, 한수정·권나림씨 시조모상 = 1일 서울성모병원, 발인 3일. (02)2258- 5940●김명선씨 별세, 백종배씨 부인상, 백혁준·준호(두산 베어스 전무)·연경씨 모친상, 지남이·박수현씨 시모상 = 2일 서울 중앙대병원, 발인 4일. (02)860-3500 2026-03-03 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지