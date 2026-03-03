메뉴
[부고]

수정 2026-03-03 00:06
입력 2026-03-03 00:06
●고길순씨 별세, 김광택·숙희·인숙·현숙씨 모친상, 정안숙씨 시모상, 이낙연(전 국무총리)·조주연·윤영민씨 장모상, 김동준·김동현·이동한·조민주·윤준상·조순씨 조모상, 한수정·권나림씨 시조모상 = 1일 서울성모병원, 발인 3일. (02)2258- 5940

●김명선씨 별세, 백종배씨 부인상, 백혁준·준호(두산 베어스 전무)·연경씨 모친상, 지남이·박수현씨 시모상 = 2일 서울 중앙대병원, 발인 4일. (02)860-3500
2026-03-03 23면
