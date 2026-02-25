메뉴
[부고]김기범(자이C＆A 책임) 씨 조모상

민경석 기자
민경석 기자
수정 2026-02-25 08:32
입력 2026-02-25 08:32
●권명근 씨 별세, 김기범(자이C＆A 책임)씨 조모상 = 24일 오후 2시 10분, 대구보훈병원장례식장, 발인 26일. (053)625-4466
