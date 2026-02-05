[부고]
수정 2026-02-05 01:12
입력 2026-02-05 01:12
●유애자씨 별세, 권영한(전 한국전기연구원장)·영락(한국영화제작가협회 이사·부천국제판타스틱영화제 부조직위원장)·영민씨 모친상, 이영미·명혜원·이미영씨 시모상=4일 서울 경찰병원, 발인 6일. (02)431-4400
●김인규씨 별세, 김현강(현대인베스트먼트자산운용 부사장)씨 부친상, 정정이(현대하임자산운용 대표이사)씨 시부상=3일 서울아산병원, 발인 6일. (02)3010-2000
●고선아(서울시 무형유산 한량무 보유자)씨 별세, 송기천씨 부인상, 송가영(한국예술종합학교 연구교수)·영은(중앙대 겸임교수)씨 모친상, 권진철(세종문화회관 인사팀)·하종은(디파트너스 디자인센터 팀장)씨 장모상=3일 서울아산병원, 발인 6일. (02)3010-2000
●민유성(전 산은금융지주 회장·전 한국산업은행장)씨 별세, 정순욱씨 남편상, 민윤영·민윤의씨 부친상, 이동인·원종혁씨 장인상=3일 서울성모병원 장례식장, 발인 6일. (02)2258-5951
