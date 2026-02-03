[부고]
●이수휴(제36대 재무부 차관·제26대 국방부 차관·제4대 보험감독원장·제17대 은행감독원장)씨 별세, 심숙녀씨 남편상, 이동환(신한은행 팀장)·동준(차바이오텍 부사장)·동관(스패로파트너스 대표이사)씨 부친상 = 2일 삼성서울병원, 발인 6일. (02)3410-6917
●김인규(전 KBS 사장)씨 별세, 이명신씨 남편상, 김현강(현대인베스트먼트 부사장)현우(행복을 전하는 교회 목사)씨 부친상, 정정이(현대하임자산운용 대표이사)씨 시부상 = 3일 서울아산병원, 발인 6일. (02)3010-2000
