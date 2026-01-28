메뉴
[부고]

수정 2026-01-28 00:32
입력 2026-01-28 00:32
●이성용씨 별세, 홍정숙씨 남편상, 이승배(YTN 보도국 국제부 기자)·승철(IN SECTO 대표)·지연씨 부친상, 고지영(JI BS 보도영상국 부장)씨 시부상, 안준태(케이티커머스 전략구매사업1팀 차장)씨 장인상, 이건민·건호·건우씨 조부상, 안성민씨 외조부상 = 27일 광주광역시 VIP장례타운, 발인 29일. (062)521-4444

●이용석씨 별세, 이정희씨 남편상, 한지연(아주경제 산업부 차장)씨 시부상 = 26일 부산 동남권원자력의학원, 발인 29일. (051)720-5421
