[부고]
수정 2026-01-27 00:47
입력 2026-01-27 00:47
●최우근(디스패치 이사)씨 별세, 김주연씨 남편상, 최우주씨 부친상, 최기웅·이명자씨 아들상 = 26일 수원시 연화장, 발인 28일. (031)218-6560
●한정순씨 별세, 오혜희·순희·선희씨 모친상, 임순국(재미)·손상렬(전 선물협회 부회장)·온정권(무영CM건축사사무소 회장)씨 장모상 = 25일 삼성서울병원, 발인 28일. (02)3410-6919
●박찬림씨 별세, 윤면식(전 한국은행 부총재)·윤현숙씨 모친상, 박수남(제일엔지니어링건축사사무소 상무)씨 장모상, 박수연씨 시모상, 윤동섭(톨글로벌로지스틱스코리아 과장)씨 조모상 = 26일 강동경희대병원, 발인 28일 8시. (02) 440-8800
●최정우씨 별세, 이시영씨 남편상, 최재용·문희·문수·문선씨 부친상, 김창룡(주캄보디아대사·전 경찰청장)·김재민·정인덕씨 장인상 = 26일 힘찬종합병원, 발인 28일. (070)7791-8733
●노재동(전 은평구청장·전 전국시장군수구청장협의회 대표회장)씨 별세, 정동화(전 서울재활병원장)씨 남편상, 노치석(㈜알크래프트 대표이사)·치경(마인드니즈 대표)씨 부친상, 문원예씨 시부상, 김정석(㈜엠앤디 대표이사)씨 장인상= 26일, 신촌세브란스병원, 발인 29일. (02)2227-7500
2026-01-27 23면
